Sophia : une "morning" de Telecom Valley sur l'égalité professionnelle

La première "Morning" de Telecom Valley, concoctée par la commission Emploi-Formation et ses partenaires ouvre un débat qui, s'il n'est pas nouveau, reste d'actualité : celui de l'égalité professionnelle en entreprise et plus particulièrement entre les femmes et les hommes. Le rendez-vous est donné jeudi 7 février de 8h30 à 12 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis, sur le thème de "Égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise : du mythe à la réalité ?". Au programme, un point juridique sur le sujet par un avocat, suivi d'une table ronde avec des témoignages, puis pour finir, une présentation du projet "Egapro" : formation-action pour mettre en œuvre l'égalité professionnelle au cœur de la performance de l'entreprise. Gratuit sur inscription : cliquez ici.

Le programme

- 8h30 : Accueil café et ouverture de la Morning par Elisabeth Geoffroy, responsable de la commission Emploi-Formation de Telecom Valley

- 9h : Les mesures visant à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise par Pauline Malgras, Avocat chez Capstan Avocats

- 9h45-10h45 : Table ronde sur le sujet et témoignages de responsables d'entreprises de différentes tailles ayant mis en place des actions en faveurs de l'égalité femmes hommes dans leur entreprise :

Christine Albort, Responsable des Ressources Humaines Menton

Responsable des Ressources Humaines Menton Vincent Desnot, CEO de Leader européen des plateformes de formation optimisées pour mobiles.

CEO de Leader européen des plateformes de formation optimisées pour mobiles. Isabelle Leclerc, Talent Recrutment , 1er fournisseur mondial de solutions informatiques à l'industrie mondiale du tourisme et du voyage.

Talent Recrutment , 1er fournisseur mondial de solutions informatiques à l'industrie mondiale du tourisme et du voyage. Fabien Teisseire, Directeur adjoint du travail à la DIRECCTE, Interlocuteur des entreprises et acteurs socio économiques