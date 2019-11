Sophia : une nouvelle directrice au Centre d'Affaires de La Poste

Une nouvelle directrice pour le Centre d’Affaires Côte d’Azur et Corse de La Banque Postale à Sophia Antipolis : Virginie Francou Benhamou. Elle a pour mission, a noté le groupe, "de poursuivre et d’accroître la dynamique qui porte La Banque Postale afin de l’installer comme une banque de référence pour la clientèle d’affaires, comme elle l’est devenue rapidement dans la sphère publique et parapublique". Pour rappel, le Centre d’Affaires de la Direction des Entreprises et du Développement des Territoires de La Banque Postale a ouvert ses portes en décembre 2017 dans la technopole.

Sa vocation est de conseiller les entreprises, les professionnels, les associations, les établissements publics et les collectivités territoriales clientes de La Banque Postale en leur offrant une gamme de services adaptés à leurs besoins. Trois chargés d’affaires y travaillent en permanence avec pour mission d’accompagner les entreprises de plus de 3M€ de CA dans leur développement interne ou externe. Le centre d’affaires accueille également les 15 responsables de clientèle professionnelle implantés sur la Côte d’Azur pour leurs rendez-vous.

Diplômée d’un DESS "Audit Interne des organisations" de l’IAE d’Aix-en-Provence en 2001, Virginie Francou Benahamou s’oriente vers la banque en 2006 et entre au CIC comme directrice de clientèle. Directrice d’agence dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard, elle devient en 2016 "Chargée d’affaires Entreprise" dans le Var. C'est cette année, en 2019, que Virginie Francou Benhamou entre à La Banque Postale pour prendre la direction du centre d’affaires Côte d’Azur et Corse. Elle succède à Gonzague de Germay nommé à la tête du centre d’affaires de Bordeaux.