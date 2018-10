Sophia : une récolte de miel pour le "Bee Day" inter-campus de SKEMA

Les étudiants de SKEMA vont organiser leur "Bee Day" autour d'une récolte de miel sur leur campus de Sophia Antipolis. Grâce à l’initiative de l’association étudiante HOPE ainsi qu’au soutien de SKEMA Business School, trois ruches ont été installées sur le campus de Sophia Antipolis en mai 2017. Trois ruches qui représentent symboliquement les trois entités de HOPE sur les trois campus français de SKEMA : Paris, Lille et Sophia Antipolis. Pour cette initiative inter-campus ce sera la deuxième récolte. Elle sera faite le 24 octobre de 10 à 17 heures.

"Cette journée a pour but de sensibiliser les étudiants de SKEMA ainsi que tous les collaborateurs à l’importance de la protection des abeilles et de leur rôle essentiel dans la biodiversité", explique Hope. "De nombreux plats à base de miel seront préparés pour célébrer cet événement unique. Des pots de miel de nos ruches seront proposés à la vente et des animations auront lieu : un stand sur la vie de l'abeille et des ruches, une mini-exposition, un parcours sur la collecte du miel, une ruche vitrée afin d’observer la vie des abeilles à l'intérieur, une dégustation de miels du monde. "