Sophia: une soirée pour décrypter le futur du Test Logiciel

Quel futur pour le Test Logiciel ? : c'est le thème retenu par la communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley pour la 2ème édition de la soirée de conférences et ateliers pratiques qu'elle organise à destination des professionnels azuréens de la Qualité Logiciel, le 11 octobre prochain, de 17 à 21 heures sur le campus de Skema Business School à Sophia Antipolis. Assurer la qualité des logiciels est devenu un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce, véhicule autonome, aviation, spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeux en cas de bug majeur d’une application.

Les métiers du Test Logiciel sont aussi devenus prépondérants dans l’univers de l’édition logicielle et la Côte d’Azur, avec son vivier d’éditeurs, a besoin d’un espace d’expression pour accompagner la croissance de ce secteur. Cependant l’industrie de la création de logiciel évolue rapidement : IA, RPA, Automatisation, organisation Agile, BDD, DevOps lèvent des interrogations sur le métier du testeur classique. Va-t-il disparaitre ? Quel futur pour le métier du test logiciel ?

Créée en 2016 par deux passionnés, Julien Van Quackebeke, directeur d’ALL4TEST, et Olivier Garrigues, QA Manager chez l’éditeur CrossKnowledge, la communauté "Test et Qualité Logiciel" de Telecom Valley vient répondre à ces interrogations. Elle fédère la communauté azuréenne des professionnels du Test et de la Qualité Logiciel, partage des retours d’expériences et des compétences et ouvre des perspectives. Après avoir mis en place des réunions de travail régulières et des Meetups plus informels, ce groupe souhaite faire de la Soirée du Test Logiciel Sophia, initiée l’année dernière, la grand-messe annuelle du métier au niveau local.

Portée par la dynamique positive de la première édition où 150 professionnels s’étaient déplacés, elle lance une seconde édition. A noter que des "Dojos" plus techniques, permettant de manipuler un outil, auront lieu simultanément dans d’autres salles. Les participants pourront poursuivre les échanges à l’occasion d’un cocktail networking.

Le programme de la soirée

Thèmes abordés en conférence plénière :

Les tendances du test 2018

BDD : Spécifier et tester en meme temps c’est possible (All4test / Vente-Privée)

Le test exploratoire, avenir du test manuel ? (Amadeus)

Le testeur est-il mort en agilité (Acpqualife)

Qualimétrie et Gamification : le développeur un testeur comme les autres ? (Promyse)

Thèmes des ateliers

Tests non fonctionnels : Test de performance – Automobile (Altran), Applications mobiles : quelles exigences non fonctionnelles et comment les tester (Greenspector) , Indicateur qualité (KPI)(Sogeti)

Test Driven : Méthode ATDD Graphique, Atelier sur outil YEST (Altan / smartesting), Test Driven : Méthode BDD, Atelier outil HIPTEST (ALL4TEST/Hiptest).

Outils XRAY (plugin JIRA sur projet Agile, BBD, Cloud) (Air-France- Akka)

Le nombre de places étant limité, l’inscription gratuite est obligatoire : http://www.telecom-valley.fr/stls2018