Sophia : une soirée sur les dernières tendances du Test logiciel

"Test logiciel : les dernières tendances" : c'est le thème central de la 3ème Soirée du Test Logiciel qu'organise la communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley le 17 octobre de 16h à 21h sur le Campus de Sophia Antipolis de SKEMA Business School. Sur ce thème, la commission animée par Julien Van Quackebeke (CEO d’All4test) propose toute une série de conférences et ateliers pratiques, à destination des professionnels azuréens de la Qualité Logiciel chargés de traquer le bug perdu avec le maximum de précision et d'efficacité.

Car assurer la qualité des logiciels est devenu un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce, véhicule autonome, aviation, spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeux en cas de bug majeur d’une application. Les métiers du Test Logiciel sont aussi devenus prépondérants dans l’univers de l’édition logicielle et la Côte d’Azur, avec son vivier d’éditeurs, a besoin d’un espace d’expression pour accompagner la croissance de ce secteur.

La communauté "Test et Qualité Logiciel" de Telecom Valley créée en 2016 répond à ce besoin : elle fédère la communauté azuréenne des professionnels du Test et de la Qualité Logiciel, partage des retours d’expériences et des compétences. Après avoir mis en place des réunions de travail régulières et des Meetups plus informels, ce groupe souhaite aujourd'hui faire de la Soirée du Test Logiciel Sophia l’évènement de référence du métier Test Logiciel au niveau local.

Elle s'en est donné les moyens. Les intervenants viennent des pépites locales comme All4test, ProMyze, Amadeus, Gfi Informatique, Orange, Sogéti, Atos, Altran, AF/KLM, Acpqualife, iWE. S'y ajouteront cette année des spécialistes venus de la France entière (Axa, Seloger …). Tous partageront leurs expertises et leurs retours d’expériences à l’occasion de conférences plénières et d’ateliers plus techniques, qui auront lieu simultanément dans plusieurs salles autour de 3 sujets principaux :

Qualité du code

Test et DevOps

Tester autrement

La soirée se terminera par une table ronde-débat sur le sujet "Test Agile". Les participants pourront poursuivre les échanges à l’occasion d’un cocktail networking.