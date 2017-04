Sophia : "veille 360°" pour Filière Arômes, Parfums, Cosmétique

Pour les acteurs azuréens de la Filière Arômes, Parfums, Cosmétique, un rendez-vous est donné par la CCI Nice Côte d'Azur le 27 avril de 18 à 20 heures au Business Pole de Sophia Antipolis sur le thème de "La veille 360°, levier de performance et accélérateur de développement". L’entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement complexe, avec une concurrence accrue qui s’internationalise. Cela nécessite d’avoir connaissance des mouvements des concurrents, des besoins des clients, des caractéristiques des fournisseurs et de l’évolution des technologies pour pouvoir continuer à évoluer durablement.

Ces éléments, qui constituent l’environnement de l’entreprise, sont en constante évolution ; il est donc indispensable de détecter les tendances et les indices de changement dans le but d’anticiper et de rester innovant. D’où la nécessité de mettre en place une veille efficace. C'est ce qui sera présenté et expliqué par des spécialistes de la CCI, du Pôle PASS et de Cosmed.

Programme

- 18:00 - Accueil

- 18:10 - Introduction : Les actions de la CCI Nice Côte d’Azur pour soutenir le développement de la filière Arômes, Parfums & Cosmétique - Céline Mercier-Jacquet, CCI Nice Côte d’Azur

- 18:20 – L’Intelligence Economique : la maîtrise de l’information stratégique - Comment mettre en place une veille professionnelle en 5 étapes ? Retour d’expérience - Marjorie Billaud, CCI Nice Côte d’Azur

- 18:40 – La veille marché, un outil de pilotage au service de votre développement commercial - exemple d’un marché cible : l’aromathérapie - Philippe Claud - Vincent Passel, Pôle PASS

- 19:00 – La veille réglementaire, une stratégie essentielle pour surveiller, anticiper et répondre aux changements règlementaires – Présentation de Cosmed Veille - Stéphanie Garrel, Cosmed

- 19:20 – Networking