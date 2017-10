Sophia : VoIP Telecom rachète l'opérateur NormHost

Créé en 2000 à Sophia Antipolis par Marc Benoist, c'est l'un des plus anciens opérateurs spécialisés dans les solutions de téléphonie sur IP qui connait aujourd'hui un joli développement. VoIP Telecom, qui depuis a changé de mains, vient de nouveau faire parler de lui à travers l’acquisition de NormHost, opérateur pour entreprises basé en Normandie, leader dans les solutions IP, et spécialisé notamment dans la fourniture d’accès à Internet, l’hébergement et la sauvegarde (une dizaine de collaborateurs et un CA de 3,5 M€ visé en 2017).

VoIP Telecom avait pris un grand tournant en juin 2014. La société avait été absorbée par l’opérateur téléphonique virtuel BWS (Bargain Without Surprise), société détenue (via la société d’investissement WB Newdeal) par William Binet, ex-directeur général de SCT Telecom. La société sophipolitaine comptait alors six collaborateurs pour un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros. En l'intégrant dans le groupe alors très jeune (BWS a été créé fin 2012), il avait alors été décidé de garder le nom de VoIP Telecom comme marque commerciale et de renforcer le positionnement de "pure player" des nouvelles technologies de voix sur IP en mode Saas, en jouant à fond le cloud.

Un positionnement qui a payé car VoIP a continué à grandir par croissance organique et externe (avant NormHost, avait été racheté le groupe Etit, intégrateur en téléphonie pour le compte des PME/ETI et administrations publiques). Il compte aujourd'hui plus d'une centaine de salariés (commerciaux et fonctions support confondus) sur ses différents sites français, avance un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros pour 2017, et compte bien poursuivre la croissance fulgurante qu'il a entamée.