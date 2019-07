Sophia : wever assurera la stratégie mobilité de l'association Vitropole

Un nouveau contrat pour wever. La start-up sophipolitaine, ex fer de lance du co-voiturage repositionnée comme plateforme de pilotage de la mobilité et du changement des comportements, a été sélectionnée par Vitropole pour construire sa stratégie mobilité. L'association des entreprises du pôle d'activités de Vitrolles a été séduite par son approche par l’humain, permettant à l’individu de devenir acteur de sa mobilité. La mission de wever : définir et mettre en place des solutions de mobilité afin de répondre aux besoins réels des 700 entreprises et 14 300 salariés du parc d’activités, sur leurs trajets quotidiens domicile/lieu de travail.

Dans le cadre de Vitropole, les salariés des 700 entreprises du pôle d’activités ont été invités à établir leur propre diagnostic mobilité sur la plateforme dédiée, pour mieux comprendre leurs habitudes de déplacement et leurs points de pénibilités. Des solutions agiles personnalisées leur ont été ensuite proposées selon leurs réels besoins : déploiement d’une navette interne, installation d’un parking vélo ou de douches, covoiturage, aménagement d’horaires, visioconférence, etc.

"Les solutions de mobilité apportées par wever, sont testées et validées par les utilisateurs eux-mêmes", explique Thomas Côte, le fondateur. "Nous observons un fort taux d’engagement de nos participants qui s’impliquent dans la construction de leur plan de mobilité. Nous déployons également des programmes de fidélisation avec des récompenses de proximité, venant soutenir ce changement de comportement. C’est d’ailleurs cette implication qui nous permet de livrer des solutions de mobilité en seulement 72 jours aux entreprises, collectivités ou centres événementiels, quelle que soit leur taille."