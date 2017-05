Sophia : Wildmoka, "Meilleure start Up" au NAB Show de Las Vegas

Fournisseur leader de solutions d'édition vidéo cloud, la société sophipolitaine a été nommée "Meilleure Start-Up" par Sprockit au NAB Show (National Association of Broadcasters) de Las Vegas qui s'est tenu fin avril. Un prix qui coincide avec sa première année d'activité sur le marché américain.

Un joli succès au NAB Show américain pour la start-up sophipolitaine Wildmoka. Lors du grand marché annuel de la National Association of Broadcasters qui s'est tenu fin avril à Las Vegas, Wildmoka, fournisseur leader de solutions d'édition vidéo cloud a été nommée "Meilleure Start-Up" par Sprockit, l'un des organisateurs du show. Un prix d'autant plus intéressant qu'il coïncide avec la première année d'activité de la société azuréenne sur le marché américain. Une consécration pour l'équipe sophipolitaine qui s'était déplacée à Las Vegas (photo ci-dessus).

Cette remarquable distinction vient récompenser la percée qu'a effectuée la société en France et à l'international. En effet, les plus grands groupes média comme France Télévisions, BFMTV, beIN Sports, Newsmax et ICC (International Champions Cup) ont adopté la plateforme pour éditer et partager leur contenu vidéo sur leurs supports digitaux.

“Un des sujets clés pour les détenteurs de droits est aujourd'hui la monétisation de leur contenu. Les sociétés capables de publier immédiatement leurs contenus sur leurs supports digitaux obtiennent la majorité des vues et donc les revenus publicitaires associés”, note Cristian Livadiotti, co-fondateur de Wildmoka pour expliquer le succès du concept de sa société. “La technologie d’automatisation proposée par Wildmoka permet à nos clients de publier en un clic un contenu vidéo sur l'ensemble de leurs supports sociaux et numériques. Cette automatisation profite également à l'audience puisque les équipes éditoriales peuvent se concentrer sur la conception d'une histoire, plutôt que sur la création technique".

Le produit phare de Wildmoka "Moments Studio" est principalement utilisé par ses clients pour éditer leur contenu vidéo et le publier sur l'ensemble de leurs plateformes digitales et sociales, en un clic. Après le succès de la plateforme y compris lors d'événements de grande ampleur comme les Jeux Olympiques de RIO en 2016, le NAB Show 2017 marque officiellement l'accélération des efforts de Wildmoka pour investir le marché US.

"Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Wildmoka sur le stand Sprockit et le fait qu'elle ait été élue "meilleure startup" prouve que son avenir est très prometteur" a commenté Harry Glazer, fondateur et CEO de Sprockit. Et d'ajouter, autre compliment : "le fait de voir autant de grands groupes média et sportifs visiter notre stand dans le but de venir voir les solutions présentées par Wildmoka était impressionnant". De bon augure pour la poursuite de l'aventure américaine.