Sophia : Yin&Yang dans le monde professionnel

Êtes-vous plutôt Yin ou Yang? La question peut aussi être posée dans le monde professionnel. C'est en tout cas à ce thème du "Yin & Yang dans le monde professionnel" que Ghita Benkirane, consacre son prochain Workshop Art et Management. Il aura lieu demain 11 juillet de 18h15 à 19h45 au Village By CA Sophia et s'attachera aux énergies féminines et masculines dans l'entreprise. Mais de quelles énergies parle-t-on? Quels sont les complémentarités, leurs richesses et leurs biais ? Comment rééquilibrer ces énergies en chacun et dans notre environnement professionnel?

Ce workshop s'est donné pour objectif de faire découvrir et partager les connaissance du Yin et du Yang dans notre monde professionnel, présentés autrement, au-delà des concepts asiatiques, et dans notre quotidien pour vivre et travailler de façon plus harmonieuse.