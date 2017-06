SophiaConf 2017 : trois soirées "technos" et une journée workshops

Nouveau 2017 : une journée de workshops sur les technologies Open Source Similaires aux Tech workshops que l’association organise plusieurs fois par an, ces ateliers de 3 heures sont animés par des experts locaux des technologies Open Source et se déroulent sous forme de travaux dirigés. Equipés de leurs ordinateurs, les participants expérimentent les technologies pour en découvrir les nouveautés ou pousser leur maitrise. "Ces ateliers pratiques ont pour objectif de participer à faire monter en compétences les équipes techniques des entreprises azuréennes du Numérique, de la startup au grand groupe en passant par les chercheurs et les étudiants. Cela s’inscrit dans la mission d’animateur de l’écosystème du Numérique azuréen de notre association et dans les services que nous proposons à nos adhérents via la commission Open Source", indique Luc Juggery (TRAXxs), animateur de la commission depuis quelques mois. La journée de Tech Workshops le 6 juillet, de 9h à 19h30 au Campus des Lucioles à Sophia Antipolis, propose ainsi 3 sessions de 2 workshops en parallèle : 9h-12h : Session 1 Deep Learning By NVidia – Greg Heinrich , NVidia (Limité à 30 personnes)

– , NVidia (Limité à 30 personnes) HAProxy – Sébastien Lefeuvre et Lahbibe Saadi, TAS FRANCE (Limité à 30 personnes) 13h-16h : Session 2 Usine d’intégration et de déploiement continus – Emeric Chardiny , ECY Conseil (Limité à 30 personnes)

, ECY Conseil (Limité à 30 personnes) Nginx – Richard Dumais, Astek (Limité à 30 personnes) 16h30-19h30 : Session 3 Blockchain, Smart contract sur Hyperledger – Benjamin Fuentes , IBM (Limité à 60 personnes)

, IBM (Limité à 60 personnes) Design thinking, coolhunting et agilité – Thibaut Szymusiak, Thales (Limité à 25 personnes) 19h30-21h : Cocktail de clôture Informations et inscription : inscription gratuite pour les adhérents de Telecom Valley, payante (20€ par workshop) pour les non-adhérents sur www.sophiaconf.fr