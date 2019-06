SophiaConf : Intelligence Artificielle, IoT et Cloud en tête d'affiche

Le cycle azuréen de conférences et de workshops Open Source de Telecom Valley fête sa 10ème édition du 1er au 3 juillet au Campus SophiaTech de la technopole. En stars de cette année, l'Intelligence Artificielle, bien sûr, ainsi que l'Internet des Objets (Internet of the Things) et sa majesté le Cloud.

Intelligence Artificielle, Internet of Things, DevOps & Cloud, Tech Workshops : c'est le menu très technophile de SophiaConf 2019 qui a lieu du 1er au 3 juillet à SophiaTech (Bâtiment Forum) à Sophia Antipolis. Cycle annuel de conférences et d'ateliers dédiés aux technologie Open Source, SophiaConf est bien sûr un des temps forts de l'association du numérique azuréen. Cela le sera tout particulièrement cette année pour son 10 anniversaire qui sera tout spécialement fêté le lundi 1er juillet de 17 à 18 heures avec une animation "Open Cake" et un mot d'ordre : venez avec vos gâteaux les plus funs, toutes couleurs, tailles et formes permises mais... pensez à des recettes adaptées à la canicule.

SophiaConf promet ainsi encore le meilleur de l’Open Source sur la Côte d’Azur concentré sur 3 jours, avec du partage, des échanges, de la convivialité. Au programme, une conférence gratuite chaque jour (de 18 à 20 heures, gratuit mais sur inscription) et des "tech workshops de 14 à 17 heures (20€ pour les non-membres de Telecom Valley).

Lundi 1er juillet, jour de l'IA. Un point sera fait sur les derniers travaux et technologies de l'Intelligence Artificielle par les meilleurs experts pour une bonne part venant des sociétés implantées dans la technopole ou sur la Côte. IBM, Amadeus SAP, France Labs, Mydatamodels, Activeeon viendront parler du "machine learning" et des applications de l'IA aussi bien pour la maintenance des machines que pour le voyage.

Mardi 2 juillet, flash sur l'IoT dans une soirée dédiée aux développeurs, aux makers et aux amoureux de l'internet des objets. Là également avec les meilleurs experts venant de NXP, Greencom Networks, SoFab, Crate.io, Greencom Networks, Hurence.

Mercredi 3 juillet, en route pour le Cloud. Cloud, et son rôle associé de Devops, est maintenant l’approche by-design pour presque tous les nouveaux logiciels publiés. Les développeurs sont impatients de développer ces technologies et de savoir lesquelles sont vraiment matures. Des explications sur Terraform, Gitlab et autres avec les experts de Treeptik, Traxxs, Supralog, Sopra Steria et Red Hat.