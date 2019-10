SophiaTech Forum explose : 50% d'entreprises en plus cette année!

Il avait accueilli l'an dernier 60 entreprises. Il en annonce cette année 90 pour son édition 2019, le 7 novembre au Campus SophiaTech. Seul grand événement annuel qui rassemble toutes les formations, tous les élèves ingénieurs ainsi que tous les enseignants de Polytech Nice Sophia pour une journée de rencontres avec les entreprises, le SophiaTech Forum explose.

Depuis sa création en 2012, le SophiaTech Forum demeure le seul grand évènement annuel qui rassemble toutes les formations, tous les élèves ingénieurs ainsi que tous les enseignants de Polytech Nice Sophia. Passerelle entre les élèves ingénieurs et les entreprises, il aura lieu le 7 novembre de 9h30 à 16h30 au Campus SophiaTech et réunira 90 entreprises qui passeront la journée avec Polytech. C'est 50% de plus que l'an dernier avec un forum qui avait regroupé 60 entreprises et se trouvait déjà en forte expansion (une quarantaine en 2017) ! Les difficultés de recrutements, particulièrement ressenties sur la technopole, expliquent cette forte augmentation de la présence des entreprises.

Les participants de cette année ? Ce sont toujours de grands groupes du numérique (Amadeus, IBM, Arm, SAP, Orange, Air France, Software Labs Renault…). Mais de plus en plus, s'ajoutent de grande sociétés qui travaillent dans d'autres secteurs de l'économie comme l'immobilier, la banque, la santé, les cosmétiques, mais qui sont lancées dans la transition numérique (Suez, Spie, CA Provence Côte d'Azur, Nexity, ProBTP, Vinci, Virbac, L'Oreal…). Des start-up également (Gridpocket, Silicon Mobility, Option Way, Lucie Lab…), et des PME (Oticon, ACRI, Supralog…). Autant de sociétés pour une bonne part basées ou implantés sur la Côte d'Azur ou Monaco, mais également pour certaines venant de Paris, Lyon, Aix-en-Provence.

Toutes ces entreprises disposeront d'un stand et, compte tenu de leur nombre, le forum disposera d'espaces supplémentaires. Comme les années précédentes, une série de conférences est organisée (voir le tableau ci-dessous). L'an dernier quelque 800 élèves (principalement ceux des deux dernières années d'étude) avaient participé à cette journée qui leur permet de rencontrer les représentants des entreprises, de se questionner sur leurs projet et leur avenir.

A rappeler pour fixer les idées quelques chiffres de Polytech Nice-Sophia : 450 diplômés par an sur un total de 1.500 élèves, 90 enseignants-chercheurs, 7 diplômes d'ingénieurs, 6 Masters, 130 apprentis et 100 doctorants. A noter d'autre part que le forum est ouvert aux élèves de Polytech Nice Sophia mais que sont également invités des élèves hors Polytech (DUT – Licence – Master ).