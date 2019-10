Sophitania : un programme étoffé pour le jumeau numérique de Sophia

Le programme de la conférence-débat sur l'avenir de Sophia Antipolis organisée par le Think Tank Sophitania s'est bien étoffé. Ce rendez-vous, sur le thème de "Un jumeau numérique pour Sophia Antipolis", est donné à la communauté sophipolitaine le mardi 8 octobre à 17 heures dans le grand amphi de SKEMA Business School (60, rue Dostoïevski). A Georges Kayanakis, le fondateur d'ASK qui assurera l'introduction et à François Xavier Boucand, ancien doyen de SKEMA qui parlera du jumeau numérique se sont ajoutés bien des intervenants.

Ainsi, après l'introduction, viendront témoigner Georges Gallais, fondateur de Vulog et président d'une nouvelle start-up sur la mobilité, A2BNOW ainsi que David Simplot - Directeur INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée et coordonnateur du 3AI.

Pour le jumeau numérique, de 17h10 à 18h10, François Xavier Boucand sera accompagné de Claude Hary qui assura la direction de Com4innov.

Quant à la table ronde qui suivra de 18h10 à 19h30, elle sera animée par Lionel Faure et réunira :

Corinne Hirzmann - Directrice Scientifique du MSc Business Consulting et Digital Transformation chez SKEMA Business School;

Rappelons que cette conférence-débat, qui se terminera par un cocktail, est la suite d'une étude réalisée par le Think Tank Sophitania, étude qui s'est traduite par un livre blanc sur les valeurs de Sophia Antipolis sorti au printemps 2017. Depuis, la réflexion sur le numérique et Sophia Antipolis s'est poursuivie. Comment faire pour que le numérique puisse pérenniser la dynamique de la technopole et renforcer les interactions et le bien-être de ses acteurs ? C'est de quoi il sera question mardi avec Sophitania.

Cet événement, auquel la communauté de Sophia Antipolis est invité, fait partie des animations qui jalonnent les festivités des 50 ans de Sophia Antipolis.