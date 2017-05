Souffleurs d'Avenir à Biot : les quatre facettes de l'innovation écocitoyenne

Le Festival de l'innovation écocitoyenne revient à Biot du 19 au 21 mai pour sa troisième édition Dans le sillage de la transition écologique, quatre thématiques sont à l'honneur: Alimentation & Santé; Objectif zéro déchet; Vers une gouvernance partagée et, quatrième thème, Finance participative et solidaire.

"Pour un souffle durable et innovant… sur l’avenir" : c'est ce que proposent "Les Souffleurs d’Avenir", Festival de l’innovation écocitoyenne de la ville de Biot dont la 3ème édition aura lieu 19 au 21 mai. Entrée gratuite. Elue en 2014 sur un programme résolument tourné vers les questions environnementales, l'équipe municipale de Biot avait décidé d’inscrire la ville dans la transition écologique. Exit aussi la grande manifestation "Biot et les Templier" et bonjour "Les Souffleurs d'avenir", un festival qui joue sur cette orientation stratégique avec l'objectif de promouvoir les actions durables et de replacer l’Homme au cœur de son écosystème.

Concrètement cela s'est traduit par une manifestation partenariale qui vise à faire découvrir au grand public d’autres modes de comportement et de consommation, mais aussi des producteurs locaux et des initiatives nouvelles en termes de gouvernance ou de finances. Le tout dans un cadre festif et convivial avec un large espace dédié à la discussion, l'échange la découverte et à la pédagogie avec une multiplication d'ateliers de cuisine, de jardinage, d'élimination des déchets.

Cette année, quatre grandes thématiques seront abordées : Alimentation & Santé, Objectif zéro déchet, Vers une gouvernance partagée et, quatrième thème, Finance participative et solidaire. Quatre facettes de l'innovation écocitoyenne. Des invités de renommée nationale, mais aussi des experts et des testeurs locaux seront présents pour échanger et débattre autour de ces sujets, mais aussi partager leur expérience avec le public. Le festival est parrainé par Elsa Grangier, journaliste engagée et entrepreneuse.

Quant aux "Souffleurs d'Avenir", ils seront disséminés dans le vieux village, mais se trouveront également au Musée Fernand Léger ainsi qu'à La Fontanette. Le programme des trois journées est particulièrement dense avec une multiplication des ateliers, tables rondes, spectacles, expositions, animations, concerts,ciné-débats, jeux concours auxquels vient s'ajouter une grande soirée au Musée Fernand Léger pour la Nuit européenne des Musées le samedi 20 mai.