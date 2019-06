Sport numérique : la belle levée de fonds (6,6 M€) du Niçois My Coach

Leader numérique dans le domaine du football, la start-up My Coach, pilotée par Eric Messina, vient d'annoncer une troisième levée de fonds à 6,6 M€. Un apport financier qui lui permettra de concrétiser de grandes ambitions avec en ligne de mire les JO de Paris de 2024.

6,6 M € ! Une belle levée de fonds. La plus belle du sport numérique en France en 2019. C'est celle que vient d'annoncer la start-up niçoise My Coach. Elle réunit ainsi un groupe d'investisseurs : ACG Management et Calao Finance, ainsi que MAIF Avenir, Région Sud Investissement géré par Turenne Capital, Turenne Capital, 123 Investissement Managers et BPI France. Après les levées de novembre 2013 (600.000 euros) et de mai 2016 (2,6 M€) auprès de son actionnaire historique ACG Management, cette 3e levée de fonds, va permettre à la start-up pilotée par Eric Messina, co-président de French Tech Côte d'azur, de concrétiser de grandes ambitions.

Les grandes ambitions de My Coach

Elles sont multiples. My Coach compte ainsi s’inscrire parmi les 3 meilleurs mondiaux dans le football, élargir ses solutions numériques à tous les sports, développer les modèles économiques associés à la vente des logiciels et proposer une offre de contenus. Sa stratégie s'inscrit aussi dans l'horizon des JO de Paris 2024, qui, parie la start-up niçoise, "seront les jeux du legs des savoir-faire en matière de formation, quand les JO de Tokyo 2020 se positionnent comme ceux de l’expérience fan". Dans cette optique, elle compte se présenter comme la marketplace des contenus pédagogiques, promouvoir la marque sport France et développer des modèles économiques associés à la vente des logiciels, notamment la data "consentie" et les objets connectés de performance.

Cet apport financier va l'aider également à capitaliser sur la position qu'elle a acquise dans le monde du football. C’est son offre dédiée aux entraîneurs de football qui a fait d'elle le leader numérique incontesté dans l’univers du ballon rond. My Coach Football, l’assistant numérique des éducateurs devenu My Coach by FFF en 2018 permet, outre la gestion d’équipe, de retrouver tout le savoir-faire de la Fédération Française de Football. On compte aujourd’hui plus de 300 procédés construits par la Direction Technique Nationale, et près de 5.000 fiches exercices créées par les entraîneurs de la communauté.

Des recrutements notamment pour la R&D

Participant déjà à la transition digitale de 8 fédérations nationales (football, cyclisme, judo, volley, hockey, surf, équitation et handball) My Coach vise 3 segments de marché dans chacun de ces sports : entraîneurs, pratiquants et professionnels. Quelque 25 collaborateurs y travaillent. Un chiffre qui, pour assurer les ambitions avancés, devrait rapidement augmenter. Avec sa levée de fonds, My Coach annonce aussi des recrutements conséquents pour des emplois hyper qualifiés notamment sur la R&D.