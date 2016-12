Sports électroniques : Reed MIDEM lance à Cannes son Esports BAR!

Premier événement international de networking B2B dédié aux sports électroniques, l'Esports BAR est annoncé par Reed MIDEM du 15 au 17 février 2017 au Radisson Blu Hotel, face au Vieux-Port de Cannes. Comme l'organisateur des MIPIM, MIPTV, MIPCOM, MIDEM l'a déjà fait pour l'immobilier, la télévision ou la musique, il s'agira d'un grand événement de networking destiné à faciliter la mise en relation efficace de tous les acteurs de la nouvelle industrie des sports électroniques.

Officiellement reconnu en mai dernier dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, l'e-sport, véritable phénomène de société, aura son salon et il sera à Cannes. Reed Midem, organisateur des grands salons cannois comme le MIPIM, le MAPIC, le MIDEM ou encore les MIPCOM et MIPTV a annoncé récemment le lancement d'un nouvel événement: l'Esports BAR. Premier événement international pour le networking B2B dédié aux sports électroniques, il est programmé du 15 au 17 février 2017 au Radisson Blu Hotel, face au Vieux-Port de Cannes. Dans la ligne des autres salons de Reed MIDEM, il rassemblera les professionnels des sports électroniques et leurs partenaires commerciaux, afin de faciliter les relations à l’échelle mondiale entre les investisseurs traditionnels et les sociétés "esport" internationales.

Un événement de "Networking" pour l'e-sport comme cela a été fait pour la musique, la télévision, l'immobilier...

Esports BAR - pour Esports Business Arena - a ainsi pour objectif de soutenir le développement de la relation entre les marques, les médias, les équipes d’esport, les ligues professionnelles, les éditeurs de jeux, les agences de pub, qu’ils soient endémiques ou non au secteur. L’esport, estime Reed MIDEM, a généré beaucoup d’attention au cours de cette année, en partie grâce à son audience importante mais également grâce au potentiel de revenus associés à cette industrie. Les sports électroniques comptent déjà plus de 115 millions de spectateurs uniques à travers le monde et devraient générer 1 milliard de dollars de revenus d’ici 2019, selon Newzoo.

Si des conférences esport sont déjà organisées, elles se concentrent sur l’industrie ou l’éducation et ne proposent quasiment pas d’outils pour créer des partenariats intersectoriels. Ainsi, bien que plus de 40 marques grand public, comme Coca-Cola, Red Bull, Gillette, Turner et ESPN soient déjà présentes sur le secteur, la plupart des autres annonceurs ne parviennent pas à pénétrer le marché. "Beaucoup d’investisseurs potentiels ont du mal à trouver les bons contacts pour intégrer l’esport," explique Jérôme Delhaye, Directeur de la Division Entertainment de Reed MIDEM. "Nous avons souhaité apporter une solution - comme nous l'avons déjà fait pour les industries de la musique, la technologie, la télévision et l’immobilier - en proposant un événement de networking qui facilitera la mise en relation efficace de tous les acteurs de cette industrie."

Pour Cannes, la promesse d'un nouveau salon majeur

Le premier Esports BAR réunira des entreprises esport, des marques, des médias et des agences parmi les plus prestigieuses du monde entier . Soit plus de 100 visiteurs présélectionnés, 72 heures de networking et plus de 2.000 rendez-vous en face à face qui feront de ce premier événement à Cannes un énorme levier potentiel pour l’évolution de l’industrie de l’esport promet l'organisateur.

Pour cela, Reed MIDEM qui travaille en étroite collaboration avec une équipe de professionnels spécialisés a cherché à "rassembler un mélange puissant de créateurs de tendances, tous à la recherche d’opportunités de partenariats dans l’industrie" ainsi que le souligne Jérôme Delhaye. "Plus de 70% de fans ont entre 20 à 35 ans, une période clé pour développer la fidélité à la marque. Comment une industrie aussi puissante que celle-ci pourrait-elle se passer de son propre évènement B2B ?" De quoi assurer aussi à Cannes la naissance d'un nouveau salon qui pourrait vite grandir et atteindre dans les 5 à 10 ans la taille des MIPTV, MIDEM ou MIPIM d'aujourd'hui!