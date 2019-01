STAMP workshop à Sophia : l'état de l'art en optimisation des tests Java

Pour tous les chercheurs, développeurs et testeurs Java, ainsi que pour toute la communauté test et qualité logiciel azuréenne, ce sera une très belle occasion d'échanger concrètement sur les meilleures pratiques dans le domaine des tests Java. Co-organisé par ActiveEon, Inria et OW2, l'atelier STAMP, un projet Horizon 2020 soutenu par la Commission Européenne, sera organisé au centre Inria de Sophia Antipolis, le 30 janvier après-midi, de 13h30 à 18h15. Cet atelier permettra en effet aux participants d’interagir avec les concepteurs d’outils du projet H2020 STAMP, quatre outils d'optimisation des tests logiciels. Des outils que chacun peut déjà télécharger pour les essayer dans son propre environnement.

Chacun est invité ainsi à venir avec sa suite de tests java sur son ordinateur portable tandis que démonstrations et tutoriels permettront de débattre autour des meilleures pratiques. Les participants peuvent s’inscrire à la campagne de beta test et contribuer aux outils STAMP conçus pour réduire les erreurs et éliminer des pannes d’applications Java.

En particulier :

DSpot aide les développeurs et testeurs à amplifier leurs tests en place.

aide les développeurs et testeurs à amplifier leurs tests en place. Descartes est un plugin Pitest qui fournit plus rapidement des résultats d’analyse de tests par mutation et des pistes d’action.

est un plugin Pitest qui fournit plus rapidement des résultats d’analyse de tests par mutation et des pistes d’action. CAMP épaule les développeurs en amplifiant leurs tests de configuration en environnement docker.

épaule les développeurs en amplifiant leurs tests de configuration en environnement docker. Botsing procure au développeur le moyen de reproduire les crashes à l’exécution.

Enregistrement gratuit mais obligatoire en ligne