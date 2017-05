Star Wars Day : Tequilarapido recrute sur Nice 4 "Jedis de la com"

L’agence digitale recréative tequilarapido fête le Star Wars Day et lance pour l’occasion une campagne RH social Media en Stop Motion sur l’ouverture de 4 postes en CDI à pourvoir sur Nice : Planneur Stratégique, Chef de Projet Digital Senior, Développeur WordPress, et Développeur Front-end. Le 4 mai, est devenu une date clé pour tous les Community Managers, explique l'agence de communication niçoise. Grand rendez-vous des fans de la saga cultissime, le Star Wars Day offre aussi un véritable levier d’expression pour les marques qui ne tarissent pas d’imagination pour capitaliser sur l’événement. L’agence tequilarapido en profite quant à elle pour communiquer sur ses derniers besoins RH en faisant un clin d’œil à la saga et en invitant de nouveaux Jedis de la com’ digitale à la rejoindre.

Le gain de nouveaux budgets et une forte croissance donnent en effet l’occasion à tequilarapido de recruter quatre nouveaux talents en CDI pour son agence niçoise. Les postes sont à pourvoir dès que possible et les candidatures attendues sur la boite rh@tequilarapido.com. Les fiches détaillées des postes sont disponibles via les pages Facebook, Twitter et Linked In de l’agence ainsi que sur son site.