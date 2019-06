START #5 : quand la Côte d'Azur réinvente le tourisme

C'est un parfum d'été qui flotte dans le cinquième numéro de START, le magazine "par et pour ceux qui entreprennent sur la Côte" dont WebTimeMedias est partenaire. Vacances en vue, ce numéro de l'été 2019 a consacré son dossier spécial au "tourisme de demain". Un domaine pour lequel la Côte technologique est très investie. On trouvera sur ce sujet différents angles de vue : un point sur les enjeux et tendances du tourisme, une réflexion sur l'arrivée de cette nouvelle ère du smart tourisme, un coup de projecteur sur ce qui est en cours à Monaco ou encore sur ces sudistes qui révolutionnent le tourisme à coup de projets innovants et d'applis pratiques, sur l'accueil des géants des mers.

Dans ce numéro, autre voyage est proposé, dans l'e-commerce cettte fois à travers un guide pratique. Et puis l'on retrouvera les rubriques consacrées à ceux qui démarrent, aux entreprises qui se développent, à celles qui exportent… ainsi que les rubriques des experts sur "Les coulisses de la French Tech Côte d'Azur", "La Smart City, nouveau paradis-gme?", "S'associer pour se lancer" et une foule d'autre infos…. De quoi garder un œil sur le business dans le grand vent des vacances. A lire tranquillement sur papier bien sûr, mais aussi à feuilleter sur le Web, Voici le lien.