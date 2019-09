Start #6 : la Riviera qui entreprend et Monaco Côté Business

Start #6 vient de sortir. Ce numéro de l'automne 2019 de notre partenaire Riviera Press est bien sûr en version papier (ce magazine gratuit a été distribué au début de la semaine). Mais il est accessible aussi sur le Net à travers Issuu. On y trouvera comme dans les numéros précédents le plein d'informations ciblées Riviera sur l'entrepreneuriat, l'innovation, les start-ups qui démarrent, celles qui progressent, les entreprises qui innovent, se lancent dans l'exportation, s'agrandissent. Au sommaire de ce numéro de rentrée, pour ceux qui lancent un projet, une infographie des acteurs locaux (incubateurs, accélérateurs, pépinières…), des conseils d'expert. Et puis, un tour du côté de la Principauté avec un dossier "Monaco Côté Business".

On trouvera également dans ce numéro des coups de flash sur ceux qui osent comme Adlive, IBC ou Archiman, sur ceux qui font en sorte que rien ne soit impossible comme les associations Adrien et Pallia Aide et puis, parmi d'autres signatures, le "Billet de mauvaise humeur" de Pascal Flamand, ancien président de Telecom Valley, sur un sujet actuellement très "hype" : Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle". Bonne lecture : start#6