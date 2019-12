Start #7 : santé du futur et flash sur ceux qui entreprennent

#7 start, le magazine Start de l'hiver 2019 vient de sortir. C'est le premier anniversaire de ce bimestriel lancé il y a un an "par et pour ceux qui entreprennent sur la Côte d'Azur". Au menu de ce numéro, la santé du futur avec ses tendances et ses enjeux en dossier central, les nouvelles de ceux ou celles qui se développement, les femmes dans la tech, des points technos sur la création d'une appli, sur le PWA pour les nuls (Progress Web Applications), sur "l'agilité", les diagnostics stratégies, sur ces talents que la Côte d'Azur fait tout pour attirer... Autant d'entrées dans la vie économique azuréenne.

Prochain rendez-vous début 2020. En préparation pour #8 Start, un dossier "économie créative" sur laquelle Cannes fait un énorme pari en plaçant l'image et l'audiovisuel comme nouveaux moteurs de développement économique, un guide "Spécial Ecoles" prenant en compte le nouveau baccalauréat et bien d'autres infos. En attendant, bon anniversaire start et bonne entrée dans la nouvelle décennie!