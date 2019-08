Start Up Factory : le rendez-vous d'automne est donné à Cannes

La Start Up Factory se "décentralise" de Sophia Antipolis. Après une incursion à Grasse en mars dernier, le Club Sophia Business Angels, qui organise cet événement des startuppers avec l'aide de la Fondation Sophia Antipolis et de la CCI Nice Côte d'Azur, a choisi Cannes pour son prochain rendez-vous d'automne. Il est donné le jeudi 19 septembre de 18h30 à 21h30 à la Pépinière d'Entreprises CréaCannes, 11 Avenue Maurice Chevalier, quartier de La Bocca.

Si le lieu de réunion (habituellement les Espaces Antipolis dans la technopole) change, pas de modification en revanche dans une formule désormais bien rodée. Les "Start Up Factory" sont reconnues comme le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante. Elles permettent un grand brassage entre porteurs de projets, accompagnateurs, investisseurs, et acteurs de l'écosystème de l'innovation.

Elles offrent aussi la possibilité à chacun de présenter son entreprise, parler de ses projets et rencontrer ses partenaires, actuels ou futurs ! Des présentations qui, au fil des rencontres, se sont "professionnalisées" avec des intervenants préparés en amont pour leur "pitch". Ces pitchs se font en 3 minutes et sans support visuel. Ceux qui souhaitent présenter ainsi leur projet ou leur entreprise et profiter de l'estrade pour faire passer leur message doivent envoyer leur demande par email à : infoprojet@sophiabusinessangels.com.

L'entrée comprend 2 boissons offertes. La soirée sera ponctuée de présentations par les porteurs de projets, de temps de rencontres individuelles et de networking. Bonne rentrée start-up.

En pratique