Start Up Factory pour la première fois à Grasse le 28 mars

Pour les porteurs de projets, celles et ceux qui sont déjà engagés dans l'aventure start-up ainsi que pour tous ceux qui songent à passer le pas, une date et un lieu à retenir : le prochain rendez-vous Start Up Factory aura lieu le 28 mars de 18h30 à 21h30 et, pour la première fois, se tiendra dans locaux d'Innovagrasse, la pépinière d'entreprises du Pays de Grasse (et non comme cela s'est toujours fait aux Espaces Antipolis dans la technopole). Sophia Business Angels a ainsi choisi la cité des parfums pour organiser sa première Start Up Factory en extérieur!

Pour le reste, rien ne change. Ce rendez-vous est plus que jamais l'occasion d'un grand brassage entre porteurs de projets, accompagnateurs, investisseurs, et acteurs de l'écosystème de l'innovation. Il permet de présenter son entreprise, parler de ses projets et rencontrer ses partenaires, actuels ou futurs ! Pour cette session, un appel est également lancé aux candidats qui souhaitent présenter leurs projets et profiter de l'estrade pour faire passer leur message. Les pitches se font en 3-5 minutes et sans support visuel : faire une demande par email à info2@sophiabusinessangels.com.