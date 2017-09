Start Up Factory à Sophia ce soir : un joli programme de "pitches"

A travers ses séances de "pitches", le rendez-vous de ce soir, à partir de 18h30 aux Espaces Antipolis, ouvrira en plein sur les nouveaux projets et start-up qui émergent où se développent dans l'écosystème azuréen de l'innovation. De Myxyty à Riviera On Touch, en passant par Codesna, ExactCure, Hyve, Greenerwave, Ziblue, Wecashup, Mindus, la confirmation d'un foisonnement prometteur.

Pour tous ceux qui ont un projet innovant ou qui sont déjà lancés dans l'aventure start-up, c'est une occasion à ne pas manquer : le rendez-vous de Start Up Factory, ce soir, jeudi 21 septembre de 18h30 à 21 heures aux Espaces Antipolis, au cœur de la technopole. Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les "Start Up Factory" sont le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante.

L'objectif prioritaire pour les participants, c'est évidement de réussir son networking et de rencontrer investisseurs, accompagnateur, donneur d'ordre ou partenaire technologique qui pourra booster son projet ou sa start-up. Mais Start Up Factory, à travers une série de pitchs, permet aussi d'avoir une vue sur ce qui émerge aujourd'hui (projets, lancement, accélération de start-up, success stories) dans l'écosystème azuréen. Et le rendez-vous de ce soir, sera sur ce point particulièrement riche.

En témoigne le programme des pitches.

Myxyty présenté par Olivier Courtade : Intelligence Artificielle et contrôle vocal en coopération avec IBM : une solution unique et innovante pour toutes les applications Smart Home

Codesna présenté par Marc Latouche : une solution révélant votre niveau d'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques pour déterminer votre niveau de stress et comment l'améliorer

ExactCure présenté par Fabien Astic : une solution permettant d'optimiser votre prise de médicament en fonction de votre métabolisme grâce à un assistant personnel numérique et aux modèles bio-mathématiques

Hyve présenté par Pascal Ferrucci : Machine learning, blockchain et Intelligence Artificielle au service de l'organisation de tout événement en 2 minutes

Greenerwave présenté par Cyril Bertschy : résolution des problèmes de réception, sécurité, pollution par les micro-ondes et dépenses énergétiques du WiFi avec le premier concentrateur passif breveté : unique au monde !

Ziblue présenté par Laurent Perez : une solution unique pour gérer instantanément tous les objets connectés des smart buildinds en interprétant tous les protocoles de communication

Wecashup présenté par Cédric Atangana : une plateforme universelle gérant simplement tous les systèmes de paiement, du paiement mobile aux crypto-monnaies en passant par les cartes de crédit

Mindus présenté par Nathalie Mindus : une révolution dans la création et la gestion d'apps mobile universelles en streaming avec un seul code pour tous les supports : plus rapide, moins cher et une synchronisation parfaite

Riviera On Touch présenté par Kevin Mayer : un concierge digital pour transformer votre séjour sur la Côte d'Azur en une expérience fluide et personnalisée

Comme pour les autres Start Up Factory, l'entrée est gratuite avec 2 boissons gratuites. La soirée sera ponctuée d’interventions d’experts et de porteurs de projets mais l’essentiel du temps sera consacré aux discussions et au networking. Inscrivez-vous : cliquez ici