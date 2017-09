Start Up Factory à Sophia : flash sur les jeunes pousses émergentes

A travers ses séances de "pitches", le rendez-vous de Start Up Factory hier soir aux Espaces Antipolis, a ouvert en plein sur les nouveaux projets et start-up qui émergent où se développent dans l'écosystème azuréen de l'innovation. De Myxyty à Riviera On Touch, en passant par Codesna, ExactCure, Hyve, Greenerwave, Ziblue, Wecashup, Mindus, la confirmation d'un foisonnement prometteur.

Pour tous ceux qui ont un projet innovant ou qui sont déjà lancés dans l'aventure start-up, c'est une occasion à ne pas manquer : le rendez-vous de Start Up Factory. Il s'est tenu hier, jeudi 21 septembre de 18h30 à 21 heures et a réuni environ 130 participants aux Espaces Antipolis, au cœur de la technopole. Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les "Start Up Factory" sont le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante.

L'objectif prioritaire pour les participants, c'est évidement de réussir son networking et de rencontrer investisseurs, accompagnateur, donneur d'ordre ou partenaire technologique qui pourra booster son projet ou sa start-up. Mais Start Up Factory, à travers une série de pitchs, permet aussi d'avoir une vue sur ce qui émerge aujourd'hui (projets, lancement, accélération de start-up, success stories) dans l'écosystème azuréen. Et le rendez-vous de jeudi aura été sur ce point particulièrement riche.

En témoigne le programme des pitches.