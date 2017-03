Start-up Factory à Sophia : flash sur les nouveaux projets azuréens

Un joli programme de "pitch" pour Start-up Factory, ce soir, jeudi 23 mars aux Espaces Sophia Antipolis (300 route des crêtes) qui ouvre sur les projets azuréens qui démarrent, les futures start-up voire les success stories prochaines. Cette soirée, qui permet aux porteurs de projets, créateurs ou chefs d'entreprises de présenter leur entreprise, de parler de leurs projets et de rencontrer des partenaires, a fait le plein avec 12 présentations de projets et d'entreprise tandis qu'à deux jours du rendez-vous, près de 150 inscriptions avaient déjà été enregistrées. Voici le programme des présentations de cette soirée organisée par l'association Sophia Business Angels avec l'aide de la Fondation Sophia Antipolis et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur. Entrée gratuite.

Le programme

18h30 – 18h45 : Accueil et discours de bienvenue du président de SBA Mike Hessabi

18h45 : Key note speech par Jean-Noël Gaume, MACALPI (présenté par Annie Prod'homme de SBA). Le Management collaboratif réconciliateur. Directeur de gros sites industriels, il reçoit en 1985 le Prix de la meilleure gestion d’entreprise remis par le Ministre des Finances. Délégué National du CRECI il intervient comme conférencier expert de la performance.

19h00 : Groupe 1

BeeShary de Clara Baglione. Première place de marché facilitant la rencontre entre artisans et consommateurs, promouvant l'artisanat local et un tourisme vertueux, avec une approche communautaire et humaniste.

DoctorPlus de Yannis Georgandelis. Premier cabinet de consultation portable destiné aux médecins mais aussi aux patients pour gérer où qu'elles soient les problématiques de santé.

N-Tekit de Nicolas Gay. Création, industrialisation et commercialisation de dispositifs physiques et web vétérinaires axés sur le bien-être pour tout type d'animal. La première gamme de produits cible le bien-être respiratoire équin.

Skinergie de Nadia Leonardi. Procédé innovant breveté à destination des femmes et des hommes pour le traitement des tâches, l'unification du teint et le bien-être, actuellement en test chez 10 dermatologues français.

19h45: Groupe 2

B&Bkey de Charles Semmel. Solution pour locations de courtes durées simple, efficace, avec une large gamme de services pour augmenter les revenus en toute sérénité.

JL Plus de Josette Londé. Optimisation juridique et fiscale des charges salariales par l'aménagement du statut juridique et l'intermédiation de JL France.

The Artist d'Habiba Ounaha. Mise en relation de professionnels de la beauté qualifiés et de particuliers pour tous types de produits et services à la personne (maquillage, coiffure, esthétique, ...) avec une approche innovante et qualitative

YouStock d'Alexis Bouresche. Solution moderne et innovante de stockage temporaire pour les entreprises et les particuliers avec une gamme de services inédits, des tarifs compétitifs et une simplicité d'utilisation unique sur un marché dynamique

20h15 : Groupe 3