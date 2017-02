Start-up : la 4ème édition du "Digital in-Pulse" d'Huawei est lancée

C'est parti pour 4ème édition du "Digital in-Pulse" d'Huawei, concours d'innovation qui récompense les technologies les plus innovantes dans 4 catégories : la gouvernance intelligente (smart government), la ville sécurisée (safe-city), l’éducation numérique (smart education), l’e-santé et les transports intelligents. Huawei France a officiellement l'édition 2017 qui se tiendra, entre autres destinations, à Nice où elle sera organisée en collaboration avec Team Côte d’Azur (les quatre autres portes d'entrée sont Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes). L'an dernier, BF Systemes, MyCoachFootball et Key Infuser avaient été les lauréats azuréens du DIP 2016.

Team Côte d’Azur reste ainsi le partenaire privilégié de l’étape azuréenne du concours qui vient prolonger une collaboration avec le groupe chinois Huawei, implanté en juillet 2013 dans la technopole. Son centre de R&D de Sophia Antipolis est aujourd'hui le 4ème centre de Huawei en France en termes d’effectifs. Il a vocation à devenir le principal centre de compétences mondial en ISP (Image Signal Processor) de l’entreprise.

Comme les années précédentes, le concours 2017 est bien doté :

1er prix : 40 000 euros, dont frais de voyage pour 1 personne en Chine pour 1 semaine et frais d’accompagnement,

2ème prix : 15 000 euros, dont frais de voyage pour 1 personne en Chine pour 1 semaine et frais d’accompagnement.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mars sur le site de digitalinpulse