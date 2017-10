Start-up : le prix Cybermed Pratique Professionnelle à Whoog

Autre société azuréenne distinguée : Whoog, de Guerric Faure. Avec sa solution de gestion unique et brevetée, basée sur le volontariat du personnel interne ou externe pour pallier à l'absentéisme dans les établissements de santé, la start-up a remporté récemment le prix Cybermed Pratique Professionnelle au Palais des Congrès d'Antibes Juan Les Pins. Ce concours, organisé par Cybermed et Connected Doctors, avec le soutien du CIU Santé de Nice, met à l'honneur les innovations du secteur de la cybermédecine : des objets connectés, à la robotique en passant par la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.

Sept CyberMed Awards ont été remis dans 5 catégories (Intelligence Artificielle, Télé-consultation, Pratique Professionnelle, Suivi ou service Patient, Diagnostic & Thérapeutique). Whoog et sa solution innovante pour résoudre une problématique majeure telle que l'absentéisme dans les établissements de santé, ont été primés dans la catégorie "pratique professionnelle".