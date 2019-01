Start-up : le Village by CA de Sophia lance un nouvel appel à candidatures

Le Village by CA PCA, accélérateur généraliste, créé à l’initiative du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, lance du 4 février au 10 mars un nouvel appel à candidatures de start-up (santé, logement, environnement, agri-agro, TIC) ayant des preuves de marché. Le Comité de sélection composé des partenaires du Village portera une attention particulière aux sociétés évoluant dans le secteur du tourisme. Les candidats désireux de bénéficier du programme d’accélération "business first" du Village sont invités à déposer leur candidature : cliquez ici.

Si leur dossier est retenu, ils présenteront leur projet à la fin du mois de mars devant les membres du Comité de Sélection. Les critères de sélection sont suivants : la volonté des dirigeants de s’investir dans le programme d’accélération et leur aptitude à challenger leur vision, l’utilité du projet, son caractère innovant, sa scalabilité et l’existence de premières preuves de marché. Le Village accompagne déjà 24 start-up engagées dans un parcours d’accélération sur 23 mois axé sur le transfert de compétences en vente, management des ventes, stratégie, planification opérationnelle et finance d’entreprise.