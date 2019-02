Start-up : l'incubateur-accélérateur MonacoTech lance un appel à projets

MonacoTech, l'incubateur accélérateur de start-ups de la Principauté lance un nouvel appel à projets. C'est le quatrième depuis son ouverture en juin 2017, il y a plus d'un an. Cofondé par l’Etat Monégasque, Xavier Niel et Monaco Telecom, il a déjà accompagné 24 jeunes pousses dont 14 sont toujours présentes. Les candidats ont jusqu’au 24 février pour déposer leur dossier. Les domaines d’activité recherchés sont plus particulièrement liés à la technologie : fintech (finance), healthtech (santé), villes intelligentes (smart city) ou encore objets connectés.

Après plusieurs étapes, les projets les plus innovants et porteurs de perspectives de développement seront sélectionnés le 13 mai et intégrés dans le programme d'incubation ou d'accélération.

Monaco Tech, qui travaille avec Station F à Paris, se présente comme un "open space" de 820 m2 permettant d'accueillir une vingtaine de start-ups avec 60 postes de travail, un espace de coworking et deux "Fab labs".

+ d'infos et candidature : www.monacotech.mc