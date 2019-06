Start-up qui "apprend à développer", Bocal Academy se lance à Sophia

Une initiative qui cherche à répondre à la pénurie de développeurs dans la technopole : le Bocal Academy, "la start-up qui t'apprend à développer et à coder" lance la 1ère formation intensive de Développeur Web et Mobile de la Côte d’Azur. Présentation lors d'une soirée portes-ouvertes le mardi 18 juin.

Voilà une initiative qui devrait être appréciée dans la technopole où les entreprises recherchent désespérément des informaticiens et des développeurs : le Bocal Academy se lance à Sophia Antipolis. Il se définit comme "la start-up qui t'apprend à développer et à coder", et s'installe avec un objectif : proposer une formation qui prépare au métier de développeur web et mobile. C'est ce programme qui sera présenté lors d'une soirée portes-ouvertes, mardi 18 juin à 17 heures au Village d’entreprises Greenside – 400 avenue Roumanille à Sophia Antipolis.

Michael Monfort, à l'origine de l'initiative, a dirigé un Digital Campus avant de décider en début d'année avec Arthur Louge, son associé, de lancer ses propres formations. Pourquoi Sophia ? Parce que c'est là que les besoins les plus criants en développeurs ont été identifiés. Il a alors entrepris une démarche de reconnaissance de ces nouvelles formations à travers un référencement dans Datadock (les formations peuvent ainsi être prises en charge) et a commencé à s'inscrire dans l'écosystème local en devenant notamment adhérent de l'association Telecom Valley qui réunit les entrepreneurs du numérique.

Aujourd'hui aussi, Michael Monfort se lance en ouvrant la 1ère formation intensive de Développeur Web et Mobile de la Côte d’Azur (une quinzaine de personnes) sur un cursus de 10 semaines. Ce programme professionnalisant s’adresse à un public de débutants motivés, ayant la volonté d’élargir leurs compétences ou se reconvertir dans des métiers à très forte demande. Le programme vise à apporter des compétences plus particulièrement pour les TPE et les PME, les premières touchées par la pénurie d'informaticiens. Une seconde formation est prévue en septembre. Ce n'est là qu'une entrée en matière le Bocal Academy ayant la volonté d'accélérer le rythme dès l'an prochain avec l'ouverture d'autres formations.