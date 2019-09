Start-up : un "Get In The Ring Sophia Antipolis" pour le cinquantenaire

Pour la 5ème édition de ce concours atypique, avec pitchs en battle sur ring de boxe, ce sera Get In The Ring Sophia Antipolis, en l'honneur des 50 ans de la technopole. Rendez-vous le 24 octobre prochain au CIV (Centre International de Valbonne) de 18 à 20 heures pour "l'award show".

Ce sera cette année, Get In The Ring Sophia Antipolis. Un événement supplémentaire dans la corbeille du 50ème anniversaire de la technopole. Pour sa 5ème édition, le célèbre concours de pitchs de start-up, avec battles sous forme d'un combat de boxe, se tiendra au Centre International de Valbonne (CIV), le 24 octobre prochain. L'évènement est organisé désormais conjointement par l'accélérateur BA06 qui l'avait porté les années précédentes et par le magazine START.

Afin de s'intégrer dans le calendrier du cinquantenaire, ils ont décidé de monter le ring dans l'Agora du CIV, qui a également fêté son 40ème anniversaire cette année. Idéal pour cette édition aux couleurs sophipolitaines mais de dimension nationale avec une ouverture à toutes les startups françaises ! GITR Sophia Antipolis, pour cela, a pu compter sur le soutien de ses partenaires sponsors des précédentes éditions avec ENGIE, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis), la CCI Nice Côte d’Azur, le CIC et l’Accélérateur Allianz. Il se pose aussi comme un événement French Tech Côte d’Azur Région Sud et a ainsi pu bénéficier de son soutien.

Programme

9h - 14h : Bootcamp Pitch Training en groupe par des coachs experts suivi d'un déjeuner de networking.

14h - 18h : Rendez-vous en One to One avec des investisseurs, financeurs, des entrepreneurs et des donneurs d’ordres. Sélection des meilleures startups devant un jury expérimenté. Les startups les plus convaincantes seront sélectionnées pour monter sur le ring.

18h - 20h : Award Show – Ouvert au public (sur inscription). C’est LE temps fort de chaque compétition Get In The Ring. Les startups s’affronteront sur le ring en 5 "rounds" de 30 secondes devant le jury pour gagner leur ticket pour participer à la finale internationale au Printemps 2020. Cette année la sélection reprend le format la 3ème édition avec le retour des ½ finales. Ce sont ainsi 8 startups qui monteront sur le ring.

L’Award Show Get In The Ring Sophia Antipolis sera suivi un cocktail au cours duquel se retrouveront startups, grands groupes, investisseurs, financeurs et acteurs de l’innovation pour prolonger les rencontres business et se remettent de leurs émotions !

Inscriptions ouvertes depuis début septembre

L’ouverture en ligne des inscriptions pour Get In The Ring Sophia Antipolis a été lancée début septembre sur la plateforme dédiée à l’événement : https://getinthering.gribb.io/event/get-in-the-ring-sophia-antipolis Pour rappel l’inscription pour les startups est gratuite ! Pour toute demande de renseignements contact par mail : gitr@ba06.com