Start : un nouveau magazine pour entreprendre et innover sur la Côte

Sur le créneau de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Côte d'Azur, bonjour le nouveau magazine "Start" auquel collabore WebTimeMedias. Dans cette période de disruption, de nouvelle donne et d'accélération technologique, rarement les possibilités de création d'entreprise n'auront été aussi nombreuses. Et cela tout particulièrement sur la Côte d'Azur, avec les territoires "stars" que sont la Métropole, Cannes Lérins, le Pays de Grasse et bien sûr Monaco autour du formidable "moteur d'innovation" qu'est Sophia Antipolis.

"Il y a ceux qui en rêvent secrètement, ceux qui y pensent simplement et ceux qui osent enfin !" : c'est à eux que s'adresse Start, un bimestriel gratuit, destiné "aux femmes et aux hommes, créateurs, étudiants, dirigeants d'entreprises et salariés souhaitant se lancer dans l'entreprenariat" est-il souligné dans l'Edito. Au sommaire de ce premier numéro, qui fait un focus sur le thème "Entreprendre sur la Côte d'Azur", des interviews, des portraits, des témoignages, des parcours de startupers, des conseils d'experts et des retours d'expérience de ceux qui se sont lancés récemment. On y trouvera notamment un dossier sur la montée en puissance dans les dix dernières années d'un écosystème azuréen de l'innovation avec les accélérateurs, la French Tech, les nouveaux réseaux, la labellisation IDEX et autres.

Créé par Riviera Presse (Riviera insider, Rivierazeit et Palaces), le pôle média du groupe informatique DataCorp à Sophia Antipolis, #1 Start a été tiré à 12.000 exemplaires. Il peut également être consulté en ligne : cliquez ici