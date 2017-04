Startup Weekend Monaco : la 4ème édition du 21 au 23 avril!

Organisée par la Jeune Chambre Économique de Monaco, la 4ème édition du Startup Weekend Monaco 2017 va se jouer à Hôtel Columbus Monte Carlo du 21 avril à partir de 17 heures avec l'accueil jusqu'au 23 avril à 20 heures avec le cocktail qui suit les résultats et la remise des prix. Le principe est désormais bien connu. Pendant 54 heures, les participants se retrouvent pour relever un défi de taille : constituer une équipe soudée autour d’une idée et créer une startup en un temps record. Après deux jours de travail soutenu dans une ambiance conviviale, chaque groupe présente son projet devant un jury composé d’entrepreneurs confirmés, d’investisseurs et de partenaires. En ce sens, le Startup Weekend est souvent cité comme le plus grand incubateur au monde !

L'événement est ouvert à tous : porteurs d’une idée novatrice ou animés d’un esprit créatif et souhaitant participer à l'aventure entrepreneuriale. C'est aussi une occasion unique de venir tester une idée. D'autant plus qu'est ainsi apporté un haut niveau de mise en réseau, de construction d’équipe, d’apprentissage et de leçons de vie. Des coachs se chargent d’accompagner chaque équipe, et d’apporter l’expertise pour lancer chaque initiative sur des bases solides.