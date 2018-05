Startup Weekend Nice Sophia : 54h pour créer sa "boîte de rêve"

Une 6ème édition du Startup Weekend Nice Sophia Antipolis est annoncée du 18 au 20 mai prochains à l’école Epitech Nice (13 Rue Saint-François de Paule). Comme pour chaque édition, 100 participants, tous profils confondus, travailleront en équipes pour créer une startup en un weekend. L’événement débutera le vendredi soir à 18h30 par une session de "fire pitch" qui sera ouverte par Philippe Pradal, premier adjoint au maire de la ville de Nice. Les participants porteurs d’un projet d’entreprise auront 60 secondes pour présenter leur concept devant l’assistance. Une dizaine d’équipes se constitueront ensuite par affinités et compétences autour des meilleures idées retenues.

Les participants auront alors tout le week-end pour développer leur projet de startup : étude de marché, marque, business model, prototype... Tout devra être parfait pour la présentation finale le dimanche soir devant le jury et le public. Pour épauler les équipes dans ce marathon, une dizaine de mentors apporteront leur expertise en business model, marketing, ou encore droit des affaires. Des entrepreneurs et startupeurs azuréens viendront également insuffler leur énergie et conseils aux participants

Les 3 startups les plus prometteuses remporteront des lots et un accompagnement qui leur permettra de développer le projet à l’issue du Startup Weekend. En 2017, la 5ème édition du Startup Weekend sur la Côte d’Azur avait réuni plus de 80 participants autour de 12 projets de création d’entreprise. Plusieurs équipes gagnantes de l'an dernier ont déjà lancé leurs projets, notamment Yumma et Robots Everywhere. Le même succès est évidemment souhaité aux participants de l’édition 2018.