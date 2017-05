Startup Weekend Nice Sophia-Antipolis : 54h pour créer ta boite

Une idée à tester ? Une envie d'entreprendre à concrétiser ? Le prochain Startup Weekend Nice Sophia-Antipolis du 23 au 25 juin au sein de l’école Epitech Nice est pour vous. Une quinzaine d'équipes seront formées autour de projets. Avec l'aide de "mentors", elles auront tout le week-end pour développer leur startup : étude de marché, marque, business model, prototype… et pitch à l'appui. Toutes les étapes de la création en accéléré!

Vous rêvez de lancer votre propre boite ? De mettre en œuvre une idée que vous avez identifiée ? Jetez-vous à l'eau et créez votre entreprise en 54 heures. C'est ce challenge que vous proposent les Startup-weekend et c'est celui que vous pourrez engager lors du Startup Weekend Nice Sophia-Antipolis qui se tiendra du 23 au 25 juin au sein de l’école Epitech Nice. Pendant ces jours et ces nuits, des entrepreneurs travailleront en équipe pour concrétiser leur projet de startup et réussir le pitch final devant un jury d’experts et d’investisseurs.

Le week-end débutera par une session de "fire pitches" au cours de laquelle les participants porteurs d’un projet auront chacun 60 secondes pour convaincre leurs futurs coéquipiers de les rejoindre. Une quinzaine d’équipes se constitueront ensuite par affinités et compétences autour des meilleures idées retenues.

Les participants auront alors tout le week-end pour développer leur startup : étude de marché, marque, business model, prototype… Tout devra être parfait pour la présentation finale le dimanche soir au Musée MAMAC devant le jury, en présence de Philippe Pradal, premier adjoint au maire de Nice. Le jury, constitué de professionnels du monde de l’entrepreneuriat, sélectionnera les 3 projets de startup les plus prometteurs. Les lauréats seront récompensés par des lots et un accompagnement qui leur permettra de développer leur projet à l’issue de ce Startup Weekend.

Pour épauler les équipes dans ce marathon, une dizaine de "mentors" apporteront leur expertise en branding (Sophie Roux, Fondatrice & Brand Consultant chez BrandSilver); en positionnement marché (Séverine Herlin, PDG de Vianeo); en communication (Vanessa Marcié, Responsable Marketing et Communication de Team Côte d’Azur) ou encore en ressources humaines (Sylvain Lareyre, Sourceur de talents chez JobOpportunIT). Des entrepreneurs et startupeurs locaux comme Eric Léandri (Qwant), Xavier Navarro (Empara) ou Benoit Cosson (Baylibre) ainsi que des acteurs publics du soutien à l’innovation comme Christian Gasquez du CEEI Nice Côte d’Azur, viendront également insuffler leur énergie et conseils aux participants.

Une soirée “Before”, de présentation de l’événement, sponsorisée par la startup Full Performance, aura lieu le mardi 30 mai au WorkHouse Café, à Nice, en partenariat avec l’association NiceStart(s)Up.

Le Startup Weekend est ouvert à tous : étudiants de toutes filières, développeurs, designers, experts en technologie, professionnels des affaires, du marketing, juristes, curieux… Lors des éditions précédentes, plusieurs projets ont abouti à la création de startups qui bénéficient d'une renommée nationale comme Waynote, startup de mobilité connectée fondée par Nadine Pedemarie après le Startup Weekend de Nice Sophia-Antipolis 2013, ou encore Yahkwa et Qolonis suite à l''édition 2016. Lesquels pour le palmarès 2017?