Stylisme médical : les packs et abonnements pédiatriques d'Anne-Cécile Ratsimbason

Lauréate azuréenne de l’édition 2015 du concours Talents des Cités en région PACA, la Niçoise Anne-Cécile Ratsimbason avait créé sa propre entreprise pour réconcilier mode et soins médicaux et avait alors présenté son projet de conception de vêtements sur‐mesure pour les personnes suivant un traitement médical. Les 14.000 euros du prix avait permis à cette jeune styliste de mode d'acquérir du matériel et de commencer à concevoir avec les équipes médicales des vêtements fabriqués dans des textiles innovants qui soient adaptés aux pathologies et aux besoins des patients. Cela autour d'une idée forte : au-delà de leur rôle esthétique et fonctionnel, ces créations ont un rôle psychologique à jouer et viennent faciliter l’acceptation du traitement médical, notamment chez les enfants ou les adolescents.

C'est toujours dans cette idée d'aider les malades à mieux-vivre leur pathologie et leur traitement médical qu'Anne-Cécile vient de lancer des packs et abonnements pédiatriques, dédiés aux tout-petits, aux enfants grandissants et aux familles. Le pack pédiatrique imaginatif combine le vêtement ou l'accessoire adapté avec un accompagnement assorti (doudou, housse d'oreiller ou de coussin, petit sac de rangement, coloriage, carte postale à message, etc). L'abonnement pédiatrique, qunat à lui, permet de continuer d´habiller un enfant qui grandit et de suivre son imaginaire tout au long de l´année, avec une fréquence de choix de vêtements hebdomadaire, mensuelle, etc.