Summer Antibes Art Fair : le salon de printemps décliné en été

Les amateurs d'art connaissaient de longue date l'Antibes Art Fair d'avril. L'an dernier ce salon prestigieux s'était pour la première fois décliné en août sous le nom de Salon d'été Antibes. Cette version estivale revient cette année. Baptisée désormais Summer Antibes Art Fair, elle s'installe de nouveau du 26 août au 4 septembre sur le site du port, contre les remparts de la vieille ville. Plus convivial, plus condensé et plus festif que l'édition d'avril, ce salon réunira 60 exposants sélectionnés parmi les meilleurs antiquaires, galeristes et artistes français.

Géré par l’ACAAFVA (association à but non lucratif, organisatrice également d'Antibes Art Fair) il se déclinera autour de l'art moderne et contemporain, les antiquités, le mobilier du XXe siècle et le design, ainsi que les bijoux. Dans chacun de ces secteurs, les exposants spécialisés présenteront leurs plus belles pièces : mobilier, œuvres d’art, objets de collection et de décoration, luminaires, orfèvrerie, tapis, bijoux anciens, arts de la table...

Aux côtés des galeristes et antiquaires une sélection d'artistes sera présentée. Ce sera notamment l'occasion de découvrir l'exposition "Animare" du célèbre artiste italien Davide Rivalta, dont une vingtaine d'œuvres-sculptures animalières de bronze, aluminium et fibre de verre seront installées dans la vieille-ville d'Antibes.

+ d'infos