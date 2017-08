Suquet des Arts à Cannes : le quartier historique en ébullition

Le Suquet des Arts propose les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août trois journées entièrement gratuites réservées à l’art. De nombreux artistes, intervenants, exposants seront présents dans le quartier historique de Cannes tandis que de multiples animations (concerts, peinture, ateliers d’arts plastiques et papertoys pour enfants, cinéma de plein air, visite des ateliers d’artistes et food truck sur place) seront présentées en entrée libre. Cette manifestation, qui vient clôturer la saison d'été en est à sa 4ème édition. Elle vise à valoriser le travail des artistes cannois dans toute sa diversité, travail qui s'est cristallisé autour de la résidence d’artistes "Le Suquet des Art(iste)s" installée dans l’ancienne morgue de Cannes et ouverte au public toute l’année. Point d'orgue de l'année, la manifestation Suquet des arts mobilise le tissu culturel associatif cannois et suquetan ainsi que les structures culturelles municipales.

Infos pratiques

Voir le programme complet des trois journées sur Cannes.com

Heures d'ouverture :