Sylvie Guinard, une présidente de l'INPI investie dans l'industrie

L'INPI (Institut national de la propriété industrielle) tient une place centrale dans l'écosystème français de l'innovation. On retiendra aussi le changement intervenu à la tête de l'Institut. Depuis fin octobre, Sylvie Guinard a remplacé Agnès Paillard qui arrivait en fin de mandat à la présidence du conseil d'administration de l'INPI dont la direction générale est assurée par Pascal Faure. Sylvie Guinard est actuellement Présidente du groupe Thimonnier SAS. Spécialisée dans la conception et la construction de machines d’emballage, cette PME de 80 personnes s'est révélée particulièrement innovante, détient de nombreux brevets français et européens et exporte dans plus de 150 pays.

Ingénieure de formation et titulaire d’un MBA de l’EM-Lyon, la nouvelle présidente de l'INPI a fait toute sa carrière dans l’industrie. Elle a auparavant travaillé dans des secteurs aussi variés que le spatial, la défense, le ferroviaire, les engins de travaux publics ou les véhicules. Parallèlement, Sylvie Guinard est très investie dans l’Industrie du Futur et s’implique très fortement auprès des acteurs nationaux et régionaux de l’industrie (UIMM, CETIM, SYMOP et FIM).