Tax Free, Mipcom à Cannes : l'entrée en force du digital

Le 70ème salon de la détaxe, qui s'est ouvert lundi au palais des festivals et se poursuit jusqu'à vendredi, a cette fois mis résolument le cap sur le numérique avec l'ouverture aujourd'hui de son "Village digital". Quant au Mipcom (du 16 au 19 octobre), déjà engagé depuis des années dans cette révolution, il accueillera une avant-première mondiale avec la série "Britannia", la première coproduction entre Sky et…Amazon.

Avec Tax Free qui a démarré lundi et se poursuit jusqu'à vendredi, Cannes a ouvert le ban de ses grands congrès d'automne. Ce salon de la détaxe fête son 70ème anniversaire et rassemble plus de 12.000 professionnels qui, pendant cinq jours, assisteront aux conférences et participeront à l’exposition Mondiale TFWA. Et cela notamment dans le cadre du Village Numérique dédié aux initiatives technologiques majeures. Un Tax Free qui, cette année, comme l'avaient déjà fait les grands rendez-vous de Reed Midem (Mipim, Mipcom, Mapic, Midem…) a mis lui aussi résolument le cap sur le digital.

Car si le marché du duty free avait jusqu’alors hésité à approcher la technologie numérique, l’industrie est prête désormais à s'y attacher et cherche à rattraper le temps perdu. Pour les aider à accélérer le processus, Tax Free World Exhibition a pris cette année une forte saveur numérique. Désormais toutes les marques ont conscience de cette évolution et les participants s’attacheront à explorer les dernières techniques numériques de marketing visant les voyageurs. Le village digital, installé dans la gare maritime, à côté du palais des festivals, leur ouvre les portes d'aujourd'hui à vendredi.

Mipcom : la vidéo selon Facebook

Plus grand marché international des contenus audiovisuels, le MIPCOM suivra du 16 au 19 octobre. Comme chaque automne, ce sont plus de 13 700 participants, 4 623 sociétés, 4 800 acheteurs de plus de 100 pays ainsi que les dirigeants de la télévision et du film, et les stars, qui convergent à Cannes autour de la création d'un nouveau monde de contenus. Sont ainsi particulièrement attendus sur ce sujet des professionnels comme Domingo Corral qui supervise la production de séries et de films chez Movistar+ et révolutionne le marché de l’audiovisuel espagnol. Ou encore Ricky Van Veen, Head of Global Creative Strategy, et Daniel Danker, Director of Video Product de Facebook. Tous deux expliqueront le rôle de plus en plus prépondérant aujourd’hui de la vidéo. Ils analyseront la manière dont Facebook mise sur la vidéo pour améliorer l’expérience des utilisateurs et exploiter la puissance de sa communauté.

Et puis autres vedettes de ce Mipcom : les séries. Elles bénéficieront d'un focus particulier avec au programme quelques événements comme l'avant-première mondiale de "Britannia" en présence des créateurs de la série et des acteurs, première coproduction entre Sky et... Amazon US. Comme dans le monde du "retail" de Tax Free, ça décoiffe aussi sur la planète TV avec l'entrée en force des géants du digital…