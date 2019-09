Teach on Mars lance une application gratuite au service de la planète terre

Leader européen du mobile learning, la start-up sophipolitaine Teach on Mars, va lancer le 25 septembre, date anniversaire de l'adoption des ODD (Objectifs de Développement Durable) des Nations Unies, une application mobile destinée à sensibiliser le monde aux enjeux et défis de notre planète. Cette plateforme mobile, gratuite et ouverte à tous, proposera des contenus pédagogiques, ludiques et engageants, sur les ODD.

Utiliser le pouvoir de la formation digitale au profit de la prise de conscience des défis sociaux et environnementaux : c'est ce qu'a cherché la start-up sophipolitaine Teach on Mars en créant en 2017 Teach on Earth. Cette association permet d'apporter à des organisations à but non lucratif et des ONG le savoir-faire de Teach on Mars et les meilleures technologies de formation digitale afin de former plus efficacement leurs équipes et bénéficiaires. Une association qui a choisi la date symbolique du 25 septembre (4ème anniversaire de l’adoption des ODD, les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies) pour annoncer le lancement d’une application mobile destinée à sensibiliser le monde aux enjeux et défis de notre planète.

Cette plateforme mobile, gratuite et ouverte à tous, propose des contenus pédagogiques, ludiques et engageants, sur les ODD. Cette initiative s’inscrit d'ailleurs dans le cadre de la cible 4.7 de l’ODD 4, qui met l’accent sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du développement durable. Les contenus qui seront disponibles dès le 25 septembre concernent, à titre d’exemple, l’initiative du Global Compact des Nations Unies, les ODD 1. Pas de pauvreté, ODD 2. Faim zéro, ODD 3. Bonne santé & bien-être, ODD 4. Éducation de qualité, ODD 9. Industrie, Innovation et Infrastructure et ODD 12. Consommation et productions durables.

Cette liste s’enrichira régulièrement dans le temps, l’objectif étant de proposer, à l’été 2020, 50 formations sur les 17 ODD. Dans ce travail de longue haleine,Teach on Earth s’appuie sur l’aide d’experts (associations, ONG, universitaires, instituts de recherche, agences onusiennes, agences gouvernementales) pour contribuer à l’élaboration de ces contenus, au service du futur de la planète.

"Le mobile est devenu un vecteur majeur d’éducation du public" explique Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO de Teach on Mars. "Dans le contexte qui est le nôtre, Teach on Mars et ses collaborateurs n’envisagent pas leur travail quotidien sans inclure une dimension sociétale forte. Savoir, c’est pouvoir agir ! Il est donc essentiel d’utiliser le pouvoir de la formation digitale au profit de la prise de conscience des défis sociaux et environnementaux. Avec Teach on Earth, Teach on Mars s’est résolument engagée à contribuer à l’objectif 4.7 des ODD de l’ONU en sensibilisant le public au futur de la planète, grâce à la mise à disposition d’un assistant mobile de formation. Il est fondamental de former plus et mieux, mais en étant socialement responsable". Greta Thunberg approuverait sans doute.