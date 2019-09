Teach On Mars s'associe pour être leader du digital learning en Afrique

La start-up sophipolitaine Teach on Mars, leader européen du mobile learning, et le Groupe DMM, spécialiste de la formation, du coaching et du conseil RH, ont noué un partenariat stratégique de distribution exclusive en Afrique et comptent proposer le meilleur écosystème de formation “mobile first“ au plus grand nombre d’organisations et d’apprenants du continent africain.

La start-up sophipolitaine Teach on Mars, déjà leader européen du mobile learning a fait un pas dans le but de devenir le leader du digital learning nouvelle génération sur le continent africain. Elle s'est en effet associé avec le Groupe DMM - spécialiste de la formation, du coaching et du conseil RH. Le partenariat stratégique de distribution exclusive que les deux sociétés ont signé vise ainsi à proposer le meilleur écosystème de formation “mobile first“ au plus grand nombre d’organisations et d’apprenants africains.

L’intérêt de cette collaboration réside dans la synergie entre des savoir-faire complémentaires : un spécialiste des RH, du mobile learning et de la formation et un éditeur de logiciel. En mutualisant leurs expertises, les deux entreprises offrent une solution complète et innovante dans le digital learning. Cet accord permet ainsi au Groupe DMM de proposer à ses clients une offre de formation adossée à une technologie native ”mobile first” et à Teach on Mars d’étendre sa présence en Afrique, grâce au réseau de distribution du Groupe DMM.

Le Groupe DMM, acteur majeur de la formation en soft skills, est implanté en Europe et en Afrique. Il propose depuis plus de 25 ans des offres de formation liées à la gestion des ressources humaines et la transformation digitale, notamment la formation, le coaching et le développement personnel et fournit à ses clients un accompagnement de bout en bout relatif à la mise en place d’actions de formations adaptées et pertinentes.

Teach on Mars, éditeur de logiciel, a été le pionnier sur le marché du "mobile learning“ en développant en 2013 la toute première plateforme de formation digitale avec une technologie native ”mobile first”. La société, aujourd’hui leader européen dans le secteur du mobile learning avec plus de 130 clients dont 70% des sociétés du CAC 40, a réussi à faire du smartphone le compagnon d’apprentissage des actifs, en leur permettant de se former n'importe où, n'importe quand et sur n’importe quel device.