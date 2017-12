Teach on Mars, Startup de l’année

La cérémonie de remise des Trophées de l’Eco 2017, organisée par le Groupe Nice Matin et la CCI Nice Côte d’Azur, s’est déroulée le 12 décembre au Musée National du Sport. Parmi les récompenses, le Trophée de la Startup de l’année a été décernée à Teach on Mars. Implantée à Sophia Antipolis et spécialisée dans la formation en ligne sur mobile, Tech on Mars est une startup à forte croissance qui a réalisé cette année une importante levée de fonds pour partir à la conquête de l’Europe.

Rencontre avec son Président fondateur, Vincent Desnot, qui commence par préciser le champ d’action et la spécificité de de Teach on Mars. Il évoque ensuite la forte croissance de son entreprise ainsi que ses objectifs en termes de développement. Leader dans sa catégorie sur la marché national, Teach on Mars affirme désormais ses ambitions à l’international. La prochaine étape de cette conquête de la planète Terre passera par le CES de Las Vegas où la startup sophipolitaine présentera sa dernière innovation permettant notamment de suivre une formation en commandant par la voix son smartphone.