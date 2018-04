Team Côte d'Azur au bilan : 31 implantations et 717 emplois en 2017

L'agence de promotion économique de la Côte d'Azur, que dirige désormais Philippe Servetti, a publié son bilan 2017 qui met en avant le nombre des implantations (31) et celui des emplois qu'elles créeront dans les trois ans (717). Pour la seconde année consécutive ces résultats témoignent d'une reprise tandis que Team s'investit de plus en plus dans des réponses aux mutations industrielles des grands comptes comme Intel en 2016 et Galderma en 2017.

Deux sont chiffres mis en avant dans le bilan 2017 que Team Côte d'Azur, l'agence de promotion économique de la Côte d'Azur a sorti cette semaine : 31 entreprises, françaises ou étrangères, ont fait le choix de s’installer l'an dernier sur la Côte d’Azur avec son soutien ; 717 emplois seront ainsi créés à terme (une période de 3 ans) sur le territoire. Parmi les arrivées qui ont compté de par les emplois immédiatement créés ou sauvés on retiendra bien sûr celle de Renault Software Labs qui a repris 180 ingénieurs du centre R&D Intel de Sophia. Mais d'autres implantations comme celle de Symphony, cette start-up américaine qui vient de lever 67 M€, sont également porteuses d'un fort potentiel.

2017 confirme les bons résultats de 2016 en termes d'emplois générés

Si l'on compare 2017 aux six dernières années, comme le fait Team, les résultats 2017 restent dans le rythme avec des chiffres oscillant entre 28 et 33. C'est ce que montrent les graphiques ci-dessus. En termes d'emplois générés sur les 3 ans, si 2017 est avec 717 emplois légèrement en retrait par rapport à 2016 (791), en revanche il se situe au-dessus du niveau des dernières années (632 emplois en 2013, 450 en 2014). On reste loin toutefois des chiffres du début des années 2000 où, ce qui s'appelait à l'époque CAD (Côte d'Azur Développement), approchait les 1.500 emplois créés. Les temps ont changé depuis déjà une quinzaine d'années et la période des arrivées à gros bataillons semble bel et bien terminée.

Les localisations de ces arrivées, quant à elles, sont ventilées entre la Métropole Nice Côte d’Azur (16 décisions d’investissement), la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (10), Cannes Pays de Lérins (3) et le Pays Grassois (2). En termes de secteur d'activité, c'est évidemment dans les TIC (l'effet Sophia avec notamment Renault Software Lab) que le plus grand nombre d'emplois sera généré (63%), le second étant, loin derrière, le secteur des services (19%), suivi de la santé (13%) et des Ecotechs (5%). Les services qui, en revanche, tiennent la tête si l'on ne tient compte que du nombre d'entreprises (42%) devançant les TIC (26%).

Des arrivées (Renault, Mercedes) mais aussi des départs (Galderma, Dow)

Pour Philippe Servetti qui dirige désormais l'agence (il assurait l'intérim depuis le départ de Jacques Lesieur comme Directeur général de la CCI Nice Côte d'Azur),"cette année 2017 témoigne d’une attractivité renforcée avec l’arrivée de grands acteurs comme Renault ou Mercedes sur le territoire, mais elle a également été marquée par l’annonce du départ d’acteurs historiques comme Galderma ou Dow".

Aujourd'hui aussi, le travail de Team Côte d'Azur n'est plus seulement de faire venir des entreprises étrangères. C'est de valoriser également des compétences disponibles sur le territoire, pour se mettre en soutien aux collectivités locales et accompagner les mutations industrielles des grands comptes. C'est ce qui a été fait dans le contexte de reconfiguration des activités d’Intel (2016) et c'est ce qui est entrepris depuis septembre 2017 pour le centre de R&D de Galderma.

Sauver les talents de Galderma et structurer l'écosystème automotive

Sur ce dernier dossier, socialement douloureux, l’agence explique que son expertise sur la thématique Santé et Cosmétiques lui a permis d’établir une cartographie des compétences disponibles sur le site, afin d’attirer de nouveaux investisseurs pouvant reprendre tout ou partie des talents présents. Team Côte d’Azur a ainsi prévu des actions de promotion spécifiques en 2018, qui valoriseront cette opportunité d’investissement auprès de prospects-cible dans le domaine des Biotech.

A noter également l'action de mise en valeur de l’offre leader de la Côte d’Azur autour du véhicule connecté et autonome. L’implantation de Renault Software Labs à Sophia Antipolis en septembre 2017 a ajouté une nouvelle brique à cet écosystème. À ce jour, plus de trente entreprises et institutions du territoire sont en effet positionnées sur le secteur automobile. Des leaders du secteur (NXP automotive, Bosch, IMRA, Toyota Group, Magneti Marelli, Vinci, Renault…) aux startups et chercheurs, une chaîne de valeur complète se construit autour de la multidisciplinarité (connectivité, IHM, IoT, smart city…).

En tant que membre du comité de pilotage du projet baptisé "Smart Véhicule 06", Team Côte d’Azur joue un rôle fédérateur auprès des sociétés et institutions actives dans l’industrie automobile sur le territoire. En 2018, l’agence entend aussi participer pleinement à la structuration d’un écosystème de référence mondiale, propice à l’attraction d’investissements dans le domaine du véhicule autonome et connecté. Un moteur supplémentaire pour l'attractivité de la Côte.