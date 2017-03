Team Côte d'Azur : en 2016, son meilleur résultat depuis 10 ans

L'agence de promotion du territoire vient de sortir le bilan des décisions d’investissements qu'elle a accompagnées en 2016 : avec 28 décisions d’implantations d’entreprises et d’extensions de sites issues de 8 pays pour 791 emplois prévus à trois ans, ce résultat est pour elle le meilleur enregistré depuis plus de 10 ans.

Un total en 2016 de 28 décisions d’implantations d’entreprises et d’extensions de sites issues de 8 pays pour 791 emplois prévus à trois ans : c'est le bilan d'activité que vient se sortir Team Côte d'Azur qui note que ce résultat est le meilleur enregistré depuis plus de 10 ans. Les localisations sont ventilées entre la Métropole Nice Côte d’Azur (10 décisions d’investissements), la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (10), le Pays Grassois (4), la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (3) et la Communauté de Communes des Pays du Paillon (1).

Services et TIC représentent 68% des décisions

Le secteur des Services se démarque cette année : il concentre plus de 40% des décisions d’investissements en 2016 pour 69% des emplois créés. En particulier, l’ouverture du centre de services de Xerox Conduent à Sophia Antipolis (un centre d'appel pour Apple), est porteuse de 400 emplois et a déjà permis plusieurs centaines de recrutements sur le territoire. La filière E-santé, quant à elle, est renforcée par l’implantation d’entreprises développant des produits dans l’Internet des Objets (Ellcie Healthy, Life Connectix et Tabbya) tandis que le secteur des Écotechnologies voit s’implanter le spécialiste du recyclage Paprec.

Cette année encore, plusieurs groupes internationaux ont salué la qualité du vivier de talents azuréen, en choisissant la Côte d’Azur pour installer leurs centres de R&D dans les domaines de l’électronique embarquée (Oberthur) ou de la Fintech (TAS Group). Les talents azuréens, note Team Côte d'Azur, restent ainsi un facteur majeur d’attractivité du territoire, la Recherche et Développement représentant 32% des investissements en 2016 pour 17% des emplois induits.

L’Europe pour 32 % des implantations et 41 % des emplois

Si l'on considère l'origine géographique des investissements, la France est à l’origine de 57 % des décisions qui ont été accompagnées par Team Côte d’Azur. Une tendance qui vient saluer le travail de prospection effectué par l’agence lors d’actions ciblées à Paris, notamment auprès des Grands Comptes. L’Asie marque sa présence avec 5 décisions d’implantation, chinoises, indiennes et japonaises. Les relations stratégiques qu’entretient Team Côte d’Azur avec la Chine et notamment la ville de Shenzhen, ont permis de faciliter la signature d’un partenariat entre la Région PACA et Huawei, leader mondial des réseaux de télécommunications, sur le développement de la Smart Région. Enfin l’Amérique du Nord, via Xerox, signe un investissement de poids représentant 53% des emplois prévus à. 3 ans.

A noter également, dans un autre registre que tout au long de l’année 2016, Team Côte d’Azur a accompagné la French Tech Côte d’Azur et ses entrepreneurs dans la mise en place de l’équipe opérationnelle, le rattachement à la dynamique régionale et son rapprochement aux French Tech de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Aix-Marseille French Tech, French Tech Culture Provence et Toulon).