Technologie : Kalray intégré au cœur du processeur européen EPI

Kalray intégré au cœur du processeur européen EPI : c’est une nouvelle qui intéresse son équipe de Sophia Antipolis plus particulièrementorientée sur le secteur automotive. Le pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents vient d'annoncer en effet qu'il partenaire et fournisseur d’une technologie clé du processeur européen EPI ("European Processor Initiative") avec son cluster de processeur MPPA® ("Massively Parallel Processor Array"). Doté d’une forte expertise et d’une technologie d’accélération unique, Kalray doit permettre au processeur EPI de nouvelle génération d’atteindre la puissance de calcul nécessaire pour les marchés HPC ("High Performance Computing") et automobile.

Kalray sera associé à des acteurs industriels de premier plan tels qu'Atos-Bull, BMW Group et Infineon, afin de développer les solutions déterministes permettant d’atteindre les puissances de calcul requises par le marché automobile, et ce avec une très faible consommation énergétique, compatible avec une intégration dans des systèmes restreints. Cette initiative EPI, lancée officiellement en décembre 2018 et regroupant 26 entreprises et organisations issues de 10 pays européens, est un élément crucial de la stratégie européenne Exascale.

Si les premières versions du processeur auront pour cible les superordinateurs, dans un second temps, les constructeurs automobiles européens ambitionnent d’adopter ces nouvelles puces superpuissantes pour leurs propres besoins en matière de technologie embarquée. Dans le cadre du projet, Kalray développera un bloc de propriété intellectuelle (bloc "Hardware IP") basé sur un cluster de processeur MPPA®, qui sera intégré avec le cœur de processeur principal ARM.

Kalray participera également à la définition de l'architecture matérielle et logicielle du processeur EPI, ainsi qu'à sa mise en œuvre et à son intégration dans les prochaines générations de systèmes automobiles, aux côtés de partenaires du secteur automotive tels que BMW Group, Infineon ou Elektrobit. "Il s’agit d’une excellente opportunité pour Kalray d’étendre la portée de sa technologie sur le marché dans les années à venir" a souligné Éric Baissus, PDG de Kalray.