Technology Fast 50 : Squad (Sophia), 40ème du classement national

Société de conseil et d’expertise basée à Sophia Antipolis, Squad figure à la 40ème position au classement national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 avec un taux de croissance de 691% sur quatre ans ! Une accélération que la société dirigée par Marc Brua va pouvoir poursuivre à travers une levée de fonds de 10 M€ réussie début octobre.

Une entreprise azuréenne parmi les champions de la croissance : Squad. Cette société de conseil et d’expertise basée à Sophia Antipolis figure à la 40ème position au classement national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance. Ce palmarès,rappelons-le, est réalisé en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires sur les quatre dernières années. Durant cette période, Squad a connu un taux de croissance de 691%. Une accélération d'autant plus impressionnante qu'elle s'est faite sur des montants élevés : plus de 27 millions d’euros de chiffre d'affaires avec plus de 300 salariés.

Cette remarquable croissance, Squad a pu la soutenir autour de ses 3 offres : Cyber-sécurité, Cloud et Transformation Digitale. Des offres qu'elle décline sur 5 agences en France (Sophia Antipolis ainsi que Paris, Aix-en-Provence, Toulouse et Lyon). La société s'est donnée de plus les moyens récemment de continuer à assurer sa forte croissance : début octobre, EPF Partners, spécialiste reconnu du Capital Investissement SmallCap en France, est entré au capital à hauteur de 10 M€ aux côtés des managers (les deux co-fondateurs, Éric Guillerm, président, Marc Brua, directeur général, et quatre cadres associés), qui conservent le contrôle du groupe.

Pour Marc Brua, "le Deloitte In Extenso Technology Fast50 vient récompenser les efforts de nos équipes qui se donnent sans compter pour faire de Squad l’un des premiers acteurs notamment dans le domaine de la Cyber-Sécurité. Cette distinction va améliorer notre visibilié auprès de nos clients mais aussi et surtout auprès des consultants car il nous faut, pour nous maintenir, recruter les meilleurs".

A noter qu'une autre société sophipolitaine fait également partie des champions de la croissance 2017 : Median Technologies, primée au titre des sociétés cotées.