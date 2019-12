TEDxCannes de retour en 2020 sur le thème de "Neoventure"

Il n'y a pas eu de TEDx cette année à Cannes, le dernier en date remontant à 2018 pour une manifestation, installée sur la Côte depuis 2014. Mais "le spa du cerveau" reviendra en 2020. L'équipe qui anime le TEDxCannes vient d'annoncer le retour, avec une 6ème édition qui aura lieu au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes le 25 avril 2020 de 10 heures à 20h30 autour du thème "Neoventure : nouvelles aventures, nouvelles entreprises". "Save the date". Six intervenants sont déjà programmés (voir ci-dessous).

L'annonce a été lancée aujourd'hui et l'invitation lancée pour le prochain rendez-vous : "venez vous immerger avec vos amis, vos collègues et votre famille dans le monde des idées à partager au cours d’une journée informative et inspirante avec une douzaine d’intervenants aux profils très variés, pour des talks en français et en anglais".

Pour tous ceux qui sont intéressés par ce retour, et les précédentes éditions ont montré qu'ils sont nombreux, un contact à travers le site web de la manifestation : Tedxcannes.com